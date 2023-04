Germania: governo progetta “bonus clima” per transizione energetica nel riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco progetta “bonus per il clima” con cui sovvenzionare la transizione energetica nei sistemi di riscaldamento delle abitazioni in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i sussidi verranno concessi “a determinate condizioni” con l'obiettivo di sostenere la popolazione nella sostituzione dei sistemi di riscaldamento a gasolio e gas. Non è noto l'ammontare del finanziamento, ma dovrebbe raggiungere i “miliardi di euro”. Le sovvenzioni verranno stanziate “in maniera mirata e con poca burocrazia” dal Fondo per il clima e la trasformazione (Ktf) e saranno “sufficienti” per i prossimi anni. Dal 2024, “se possibile, ogni impianto di riscaldamento di nuova installazione dovrebbe essere gestito con il 65 per cento di energie rinnovabili” allo scopo di abbandonare i sistemi a gas e gasolio. A tal fine, un sussidio di base per tutti coprirà il 30 per cento dei costi di sostituzione. A questo aiuto, “a determinate condizioni”, si aggiungerebbe un “bonus per il clima” del 20 per cento per quanti percepiscono prestazioni sociali legate al reddito. Una sovvenzione della medesima percentuale dovrebbe essere prevista “in alcuni casi in cui i cittadini non sono obbligati” dalla legge a sostituire gli impianti di riscaldamento. Vengono, infine, progettati un “bonus per il clima” del 10 per cento “in diverse ipotesi” e l'offerta di prestiti agevolati per la transizione termica in modo da dilazionarne i costi nel tempo, di cui dovrebbero poter usufruire tutti i cittadini. (Geb)