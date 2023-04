Qatar-Emirati: i due Paesi ripristineranno relazioni diplomatiche e riapriranno ambasciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti stanno procedendo a ripristinare le relazioni diplomatiche e a riaprire le rispettive ambasciate. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. “Attualmente, l’avvio di rapporti diplomatici, che includerà la riapertura delle ambasciate, è in corso tra i due Paesi”, spiega “Arab News”, come conferma inoltre l’Ufficio internazionale per i media del Qatar. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majid al Ansari, ha riferito inoltre che la riapertura delle rispettive ambasciate “dovrebbe avvenire nei prossimi mesi”, mentre secondo altri potrebbe aver luogo già a metà giugno prossimo. Settimane, invece, ci vorranno per la completa ripresa delle relazioni diplomatiche. Il riavvicinamento tra Qatar ed Emirati, peraltro, avviene in un contesto regionale caratterizzato dalla riconciliazione non solo tra Iran e Arabia Saudita, ma anche tra Siria e Lega araba. Un processo, quest’ultimo, sul quale hanno concordato tutti i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), a eccezione delle reticenza del Qatar. (Res)