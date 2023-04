Sanità: Urso, Governo ha visione comune su problemi salute e sostiene farmaceutica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il governo "ha una visione comune sui problemi della salute”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, al Digital Health Forum di Roma. Urso ha aggiunto che è stato “insediato un tavolo comune che mette insieme ministero delle Imprese e del Made in Italy e ministero della Salute” per sostenere la farmaceutica italiana che lo scorso anno “è cresciuta del 43 per cento con un saldo netto di 9 miliardi”. “La farmaceutica si occupa della cura della persona - ha concluso Urso - è quindi al centro della nostra cultura che riflette quell’idea di cultura del lavoro e dell’impresa tipica del made in Italy”. (Rin)