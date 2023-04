Imprese: Banca Generali, Assemblea approva bilancio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea degli azionisti di Banca Generali, riunita oggi sotto la presidenza di Antonio Cangeri, ha approvato il bilancio individuale dell’esercizio 2022 che si è chiuso con un utile netto di 226,2 milioni di euro (342,2 milioni di euro nel 2021). A livello consolidato, l’utile netto si è attestato a 213,0 milioni di euro (323,1 milioni di euro nel 2021). L’Assemblea ha preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 254/2016, appositamente espressa all’interno della Relazione Annuale Integrata. Inoltre, ha stabilito di attribuire agli azionisti un dividendo complessivo di euro 192,8 milioni corrispondente ad un payout totale del 90,5 per cento dell’utile consolidato dell’esercizio 2022, costituito da una quota dell’80 per cento dell’utile ricorrente, pari a euro 178,4 milioni e da una quota pari al 60 per cento dell’utile non ricorrente sterilizzato dell’impatto dell’accordo fiscale siglato lo scorso 19 settembre 2022 con l’Agenzia delle Entrate, per un ammontare di euro 16,4 milioni; distribuire i dividendi deliberati con le seguenti modalità, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili: euro 1,00 per azione con data di stacco il 22 maggio 2023, record date 23 maggio 2023, data di pagamento 24 maggio 2023 e euro 0,65 per azione con data di stacco il 19 febbraio 2024, record date 20 febbraio 2024, data di pagamento 21 febbraio 2024. (segue) (Rin)