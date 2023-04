Imprese: Banca Generali, Assemblea approva bilancio 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea di Banca Generali, inoltre, ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e incentivazioni per l’anno 2023 e preso atto del resoconto relativo all'attuazione nell'esercizio 2022 della politica approvata dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2022; ha approvato la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per alcuni manager appartenenti alla categoria del Personale Più Rilevante, come individuato nella Politica in materia di remunerazione e incentivazione; ha approvato l’adozione di un piano di incentivazione di lungo termine denominato “Piano Lti 2023”, rivolto agli amministratori esecutivi, vertici aziendali e manager di Banca Generali e/o delle società del Gruppo alla stessa facente capo, volto a perseguire l’obiettivo della crescita di valore delle azioni della Banca allineando, al contempo, l’interesse economico dei beneficiari a quello degli stakeholder; ha approvato il sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari del Personale più Rilevante per l’anno 2023, il quale prevede il riconoscimento di una parte della remunerazione variabile tramite assegnazione di azioni, al fine di consentire il migliore allineamento degli interessi del management del Gruppo Banca Generali a quelli degli azionisti attraverso un’attenta gestione dei rischi aziendali e il perseguimento di strategie di lungo periodo; ha autorizzato l’acquisto fino a un massimo di 369.260 azioni proprie e il compimento di atti dispositivi sulle stesse, al fine di dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione; ha approvato la nomina degli amministratori già cooptati Ilaria Romagnoli e Alfredo Maria De Falco, che resteranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio e, pertanto, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023. (Rin)