Migranti: Farolfi (Fd'I), stato emergenza aiuta velocità risoluzione problemi

- "A coloro che sostengono che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sarebbe 'ricreduta' sull'istituto dell'emergenza ricordando che quando era all'opposizione, in periodo Covid, lo aveva fortemente criticato, è necessario ribattere che mentre lo stato di emergenza per il Covid ha di fatto consentito la compressione delle libertà individuali con dei semplici Dpcm, andando ad incidere pesantemente sulla sfera dei diritti e delle libertà, questo stato di emergenza non fa altro che permettere di gestire con rapidità questioni amministrative. Direi che c'è una bella differenza". Lo dichiara Marta Farolfi, senatrice di Fratelli d'Italia. (Rin)