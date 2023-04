Caucaso: Cremlino, pronti a qualsiasi passo per ridurre tensioni tra Armenia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta ad intraprendere qualsiasi passo per ridurre le tensioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian. Ad affermarlo nel corso di un briefing con i giornalisti è stato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Siamo pronti ad accogliere tutte le misure adottate dalle parti che possono portare a un calo delle tensioni e che contribuiranno a ulteriori progressi verso l'attuazione degli accordi trilaterali tra Russia, Azerbaigian e Armenia", ha detto Peskov. Per il portavoce, questi accordi sono "l'unica vera base" per trovare una soluzione.(Rum)