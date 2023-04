Sardegna: inchiesta sulle nomine in Regione. fra i 21 indagati anche il governatore Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventuno persone, fra cui il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, risultano indagate nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine in Regione condotta da pubblico ministero della Procura di Cagliari, Andrea Vacca, per corruzione, abuso d’ufficio e induzione indebita. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato dai militari della Guardia di Finanza, oltre che al governatore sardo, a consiglieri regionali, funzionari della Regione e degli enti e imprenditori. Fra i nomi spiccano quelli dell'ex assessore al Lavoro, Alessandra Zedda (Forza Italia), del consigliere regionale del Psd'Az, Nanni Lancioni e di Massimo Temussi, ex managar Ats. (Rsc)