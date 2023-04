Ue: Mattarella, Monnet ha ricordato che l'Europa si sarebbe fatta nelle crisi, oggi giorno di prova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jean Monnet, fra gli ispiratori del processo di unificazione europea, ha ricordato che l’Europa si sarebbe fatta nelle crisi: dunque ogni giorno è un banco di prova. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella prolusione pronunciata all’Università Jagellonica a Cracovia. “L’esigenza di fare dell’Europa una protagonista non trova adeguata risposta nella visione di un’Unione come somma mutevole di interessi nazionali, quindi per definizione perennemente instabile”, ha detto Mattarella. (Vap)