Venezuela: presidente Petro vedrà l'opposizione dopo incontro con Biden

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, terrà un incontro con l’opposizione venezuelana venerdì 21 aprile, un giorno dopo l’incontro previsto a Washington con il presidente Joe Biden. Lo scrive l’emittente colombiana “WRadio”. La riunione si terrà pochi giorni prima della conferenza internazionale sul processo politico in Venezuela, in programma a Bogotà il 25 aprile. Come dichiarato dallo stesso Petro, l’obiettivo della conferenza è rivitalizzare il dialogo tra governo e opposizione venezuelana, in corso a Città del Messico, alleggerendo le sanzioni comminate a Caracas. Maduro insiste sulla necessità di revocare le sanzioni come condizione per portare avanti i colloqui con l’opposizione. Una richiesta a cui si oppongono alcuni settori dell’opposizione venezuelana, secondo cui Maduro potrebbe incassare i benefici dell’alleggerimento delle sanzioni prima di estendere i negoziati alla discussione sulle libertà politiche e i diritti civili. (segue) (Mec)