Venezuela: presidente Petro vedrà l'opposizione dopo incontro con Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore della Colombia a Caracas, Armando Benedetti, ha confermato in dichiarazioni rilasciate all’emittente radiofonica colombiana “LaFm” che la crisi venezuelana sarà tra i temi al centro dell’incontro tra il presidente della Colombia Gustavo Petro e l’omologo statunitense Joe Biden, che si terrà il 20 aprile a Washington. Secondo il diplomatico, l’amministrazione Biden sarebbe intenzionata a rimuovere le sanzioni al Venezuela, come parte dei negoziati in corso con il governo di Caracas, utilizzando il presidente Petro come intermediario. Un tema che secondo Benedetti gli Stati Uniti avrebbero interesse a definire prima di agosto, ovvero prima dell’inizio della campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali Usa del 2024. L’incontro di giovedì tra Petro e Biden, afferma il diplomatico, determinerà quello che succederà nel vertice sul processo politico venezuelano in programma il 25 aprile a Bogotà, al quale è attesa la partecipazione di funzionari di almeno 19 Paesi di Unione europea, America latina e Stati Uniti. Quel giorno “ci sarà una proposta sul tema delle sanzioni sulla base di quanto emergerà dall’incontro del 20 aprile”, ha detto l’ambasciatore. (segue) (Mec)