Venezuela: presidente Petro vedrà l'opposizione dopo incontro con Biden (5)

- Lunedì il ministro degli Esteri della Colombia, Alvaro Leyva, è stato ricevuto a Caracas dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. L’incontro, fa sapere il ministero degli Esteri della Colombia in un tweet, è servito a preparare la conferenza internazionale sul processo politico venezuelano, convocata dal presidente Gustavo Petro per il prossimo 25 aprile a Bogotà. L'obiettivo è rivitalizzare il dialogo tra governo e opposizione venezuelane in corso a Città del Messico. La visita di Leyva a Caracas si svolge in concomitanza con la visita di Petro negli Stati Uniti, dove sarà ricevuto dal presidente Joe Biden giovedì 20 aprile. (Mec)