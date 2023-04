Rifiuti: Masucci (Fit Cisl Lazio), termovalorizzatore non diventi questione ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti avvenimenti riguardanti la realizzazione di un termovalorizzatore per i rifiuti di Roma "ci fanno temere che il tema stia diventando oggetto di ideologizzazioni: i 37 impianti in Italia non rappresentano un problema e mostrano di funzionare; la nostra è l'unica capitale europea, insieme ad Atene, che non chiude il ciclo dei rifiuti". Lo afferma in una nota il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. "La prassi e la scienza dimostrano che il rifiuto zero non esiste e che ci saranno sempre scarti - spiega -, sul territorio, a San Vittore, esiste già un impianto di questo tipo che lavora con efficienza. Ci ostiniamo a non capire perché la realizzazione rappresenterebbe un problema, ma soprattutto perché dovremmo arrenderci a continuare a portare i nostri rifiuti altrove, con un dispendio annuo di circa 170 milioni di euro, pagati dai cittadini, e con gli evidenti problemi di gestione che vediamo sulle nostre strade. In città come Copenhagen esistono termvalorizzatori su cui si può addirittura sciare", prosegue. (segue) (Com)