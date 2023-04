Rifiuti: Masucci (Fit Cisl Lazio), termovalorizzatore non diventi questione ideologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ribadiamo da tempo, a tutt'oggi non esistono alternative percorribili alla realizzazione di un impianto ad alta tecnologia - sottolinea Masucci -. La raccolta differenziata non rappresenta una scelta sostitutiva alla termovalorizzazione: è una pratica che deve ovviamente diffondersi, ma al momento può solo integrare il ciclo. Sottolineiamo, inoltre, che l'obiettivo di superare il 70 per cento di raccolta differenziata, fissato per Roma, non è mai stato sfiorato da nessuna Capitale sul pianeta. Allo stato attuale - prosegue -, non siamo in grado di risolvere il problema dei rifiuti al cento per cento: ci sono polimeri non riciclabili e scarti che non sono trattabili in alcun altro modo. Le domande che dobbiamo porci allora sono le seguenti: dobbiamo continuare a portare questi rifiuti in altri luoghi senza risolvere il problema a monte, sul territorio? Dobbiamo arrivare agli importanti appuntamenti del Giubileo e dell'Expo con i colli di bottiglia derivanti anche dalla mancata chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi con l'immondizia per strada? Nel 2021, con la nostra ricerca 'Rifiuti e mobilità, questioni Capitali', abbiamo tentato di dare risposte di carattere scientifico che affrontano il problema nel merito e senza ideologizzazioni partendo dai numeri: Roma tratta in proprio meno del 15 per cento dei rifiuti che produce, rispetto al 99 per cento di Berlino e al 95 per cento di Parigi". (Com)