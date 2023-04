Spagna: Sanchez, popolari spieghino politica alternativa con Marocco dopo successo delle nuove relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha invitato il Partito popolare (Pp) a spiegare la sua "politica alternativa" nei confronti del Marocco, visti i "buoni risultati" che la "nuova tappa" nelle relazioni avviate con Rabat ha generato. A questo proposito, il premier ha citato la "drastica riduzione" dell'immigrazione clandestina in Spagna e un aumento dei flussi commerciali. "Oggi più che mai abbiamo l'opportunità di porre le relazioni tra Spagna e Marocco sotto il segno di una cooperazione autentica e reciprocamente vantaggiosa, una relazione basata sul rispetto reciproco, sull'assenza di azioni unilaterali e sul rispetto sistematico degli accordi", ha dichiarato Sanchez nel suo intervento al Congresso dei deputati. Il capo dell'esecutivo ha definito il Marocco un "Paese amico, un alleato fondamentale per lo sviluppo economico della Spagna, la nostra porta d'accesso all'Africa e un alleato fondamentale per la sicurezza e la migrazione ordinata". Sanchez ha evidenziato che a seguito della sua visita a Rabat del 7 aprile 2022 e della roadmap che ne è scaturita, è possibile parlare di un "bilancio positivo". (segue) (Spm)