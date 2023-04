Spagna: Sanchez, popolari spieghino politica alternativa con Marocco dopo successo delle nuove relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due Paesi hanno intrapreso una "nuova fase su basi molto più solide che si allontanano dalle crisi ricorrenti del passato", ha ribadito Sanchez. Per quanto riguarda l'immigrazione, il leader socialista ha spiegato che nel primo trimestre di quest'anno gli arrivi a Ceuta e Melilla sono diminuiti del 78 per cento e quelli alle Isole Canarie del 63 per cento. Al contrario, nello stesso periodo in Grecia sono aumentati del 95 per cento e in Italia del 300 per cento. D'altra parte, nel 2022 le esportazioni con il Marocco hanno sfiorato i 12 miliardi e le aziende spagnole saranno "le principali beneficiarie" dei piani di sviluppo che il Marocco ha previsto per i prossimi anni. (Spm)