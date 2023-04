Corea del Sud-Usa: Yoon sarà accompagnato a Washington da delegazione imprenditoriale di 122 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, sarà accompagnato a Washington da una delegazione imprenditoriale di 122 persone la prossima settimana, in occasione della sua visita di Stato negli Usa. Lo ha annunciato l’ufficio del presidente sudcoreano, secondo cui l’obiettivo della visita sarà anche di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in diversi settori, dalle tecnologie avanzate ai contenuti culturali. Della delegazione faranno parte i vertici dei principali conglomerati industriali, incluso il presidente esecutivo di Samsung Electronics Lee Jae-yong, il presidente di Sk Group Chey Tae-won e il presidente di Hyundai Motor Group, Euisun Chung. Accompagneranno Yoon anche i capi delle sei maggiori associazioni imprenditoriali coreane, tra cui la Federazione delle industrie coreane e la Camera del commercio e dell’industria di Corea. L’ufficio presidenziale coreano ha però sottolineato che il 70 per cento della delegazione sarà composto da rappresentanti di piccole e medie imprese.(Git)