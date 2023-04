Germania: “Der Spiegel”, mirata almeno una delle aggressioni a Duisburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe mirata almeno una delle aggressioni con arma da taglio avvenute ieri all'interno dello spogliatoio una palestra di Duisburg, con un bilancio di quattro feriti gravi di cui uno in pericolo di vita. Pertanto, non si tratterebbe di un gesto di follia, come inizialmente ipotizzato. È quanto il settimanale “Der Spiegel” riferisce di aver appreso da fonti della polizia, aggiungendo che l'aggressore è ancora in fuga. Di età compresa tra i 25 e i 35 anni, il sospettato avrebbe agito da solo, forse impiegando un machete. (Geb)