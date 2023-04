Ricerca: Pavanelli (M5s), da Bernini risposte evanescenti su impatto Autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'audizione della ministra Bernini abbiamo avuto l'ennesima riprova di come ci sia scarsa consapevolezza dell'impatto devastante che l'empia riforma Calderoli sull'autonomia differenziata rischia di avere su più ambiti, fra cui anche quello dell'Università e della Ricerca. Lo afferma in una nota Emma Pavanelli, capogruppo M5s in commissione Attività Produttive alla Camera. "La ministra dice giustamente che la ricerca ha una vocazione fortemente nazionale, e che la sua progettualità prescinde dalle regioni. Però - prosegue - la riforma tanto strombazzata dal governo va proprio in direzione contraria. A partire dal suo ministero, che rischia uno svuotamento di risorse e 'know how' se il disegno Calderoli dovesse andare in porto. La ministra dice poi che l'autonomia differenziata funzionerà se perequata e se i Lep saranno messi a punti in maniera equa. Qui però i Lep non c'entrano nulla: questa riforma - sottolinea Pavanelli - consente semplicemente alle regioni di 'strappare' competenze che sono prerogativa dello Stato. Sulla ricerca applicata questo rischia di avere effetti deflagranti, e soprattutto di togliere ulteriore linfa a un settore che andrebbe semmai maggiormente sostenuto a livello centrale, e non frammentato e spezzettato in tema di risorse, personale e progetti. Purtroppo il governo continua a dare risposte evanescenti e imbarazzate su una riforma che, così com'è congegnata ad oggi, non può in alcun modo funzionare", conclude la deputata pentastellata. (Com)