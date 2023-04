Israele-Turkmenistan: ministro degli Esteri ad Ashgabat per aprire ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, si recherà questa sera in Turkmenistan, direttamente dall'Azerbaigian, diventando il primo rappresentante del governo israeliano a visitare lo Stato dell'Asia centrale in quasi 30 anni. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The Times of Israel", aggiungendo che l'ultimo ministro a recarsi nel Paese ricco di petrolio era stato Shimon Peres nel 1994, tre anni dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Cohen inaugurerà l'ambasciata israeliana, la più vicina all'Iran, nella capitale turkmena Ashgabat, a soli 24 chilometri dal confine nord-orientale della Repubblica islamica. Il confine tra Turkmenistan e Iran si estende per 1.148 chilometri, e l'apertura dell'ambasciata dello Stato ebraico quasi sul confine con la Repubblica islamica offrirebbe a Israele una "porta d'ingresso" facilmente accessibile per entrare a Teheran, soprattutto alla luce dei recenti tentativi da parte statunitense e israeliana di bloccare il programma nucleare iraniano. L'ambasciatore dello Stato di Israele in Turkmenistan lavora ad Ashgabat da dieci anni, ma la sede da dove esercita la sua professione è un hotel o un ufficio temporaneo. Il ministro Cohen incontrerà domani, 20 aprile, il presidente turkmeno, Serdar Berdimuhamedov, e il ministro degli Esteri, Rashid Meredov, oltre al ministro dell'Agricoltura e alla comunità ebraica. (segue) (Res)