Israele-Turkmenistan: ministro degli Esteri ad Ashgabat per aprire ambasciata (2)

- Il ministro degli Esteri israeliano, attualmente nella capitale azera, Baku, incontrerà questa mattina il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, mentre nel pomeriggio è previsto un colloquio con l'omologo Jeyhun Bayramov. Cohen guida una delegazione di affari che rappresenta 20 società israeliane del settore cyber, sicurezza nazionale, acqua e agricoltura e ospiterà un forum di affari con il ministro dell'Economia dell'Azerbaigian, Mikayil Jabbarov. In programma è previsto anche un incontro con la comunità ebraica locale e il ritorno in Israele è pianificato per venerdì mattina, dopo la visita in Turkmenistan. Prima effettuare il volo verso l'Azerbaigian, Cohen, in una dichiarazione, ha affermato che la sua posizione geografica al confine con l'Iran "rende le relazioni tra i due Paesi molto importanti e con un grande potenziale". Cohen ha aggiunto che la sua visita mira a "continuare a costruire, insieme ai nostri buoni amici a Baku, un fronte unito e risoluto di fronte alle nostre sfide comuni", nonché ad approfondire la cooperazione in materia di economia, commercio, difesa, energia e innovazione. L'alleanza dell'Azerbaigian – Paese a maggioranza sciita - con Israele è fiorita sulla scia del sostegno israeliano al Paese durante il conflitto del 2020 con l'Armenia. Il ministro Cohen ha annunciato che avrebbe visitato Baku a marzo, quando l'omologo Bayramov aveva visitato lo Stato ebraico per aprire un'ambasciata dell’Azerbaigian. Secondo quanto riferito da una serie di rapporti esteri, citati dal “The Times of Israel”, l'Azerbaigian probabilmente consentirà a Israele di utilizzare le basi sul suo territorio per lanciare voli di ricognizione sull'Iran e per inviare agenti dell'intelligence nel Paese al fine di interrompere il suo programma nucleare. Nel caso in cui Israele decida di effettuare attacchi aerei su reattori e impianti iraniani, l'accesso alle basi azere renderebbe tale compito molto più facile. Il contributo più importante dell'Azerbaigian alla sicurezza nazionale israeliana, tuttavia, è il petrolio. Secondo le dichiarazioni di Bayramov, Baku garantisce il 30 per cento del suo petrolio a Israele che, a sua volta, ha intensificato le sue spedizioni di armi in Azerbaigian durante il conflitto del Nagorno-Karabakh del 2020. (Res)