Migranti: Regno Unito, completate solo 11 per cento di richieste d'asilo in cinque anni

- Il ministero dell'Interno britannico ha completato solo il 13 per cento delle richieste di asilo presentate da migranti arrivati nel Paese attraverso il Canale della Manica. Secondo i dati del governo, tra il primo gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, sono stati 83.236 i migranti che hanno attraversato la Manica illegalmente, di cui 76.134 hanno presentato domanda di asilo. Eppure di queste domande ne sono state trattate solo 10.188, che corrispondono a circa 2 mila decisioni all'anno o 170 al mese. Tuttavia, secondo i dati, nello stesso periodo di tempo, il ministero dell'Interno ha completato un totale di 89.385 domande di asilo dal 2018, 17.877 all'anno. Questo significa che tra il 2018 e il 2022, solo l'11 per cento circa delle decisioni in materia di richieste d'asilo riguardava l'immigrazione illegale. Come riporta il quotidiano "The Times", le cifre espongono le difficoltà del governo britannico di elaborare le richieste di asilo provenienti da migranti illegali; che ha portato a un arretrato di oltre 166 mila richieste. (Rel)