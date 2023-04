Francia: Parigi è la città europea con più alto rischio di mortalità a causa del caldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parigi è la città in Europa dove si riscontra più elevato il rischio di morire di caldo. È quanto emerge da uno studio effettuato dalla rivista scientifica "The Lance Planetary". Secondo le stime, quando la temperatura si alza troppo la mortalità si moltiplica di 1,6 volte tra le persone con più di 85 anni. I ricercatori hanno studiato il tasso di mortalità in 854 città con più di 50 mila abitanti di 30 Paesi europei tra il 2000 e il 2019. (Frp)