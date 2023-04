Regno Unito: Starmer, Servizio sanitario è "a pezzi" per colpa dei conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio sanitario nazionale (Nhs) è "a pezzi". Lo ha dichiarato il leader laborista Keir Starmer, sostenendo che un quinto dei pazienti del pronto soccorso si reca in ospedale perché non riesce a ottenere un appuntamento dal medico di base. In un'intervista al quotidiano "The Telegraph", Starmer ha accusato i conservatori di favorire un "ciclo di declino" che potrebbe porre fine all'Nhs. Starmer ha anche accusato il primo ministro Rishi Sunak di "restare con le mani in mano" mentre aumenta il rischio di ulteriori scioperi sanitari, da cui il leader laborista dice di non trarre "alcun vantaggio politico". Durante l'intervista, Starmer ha inoltre presentato la sua proposta per la "riforma e la ricostruzione" dell'assistenza sanitaria che prevede, fra le varie cose, servizi di quartiere su misura per le comunità locali invece di un Nhs centralizzato. Starmer ha infine affermato che il futuro del Servizio sanitario è in pericolo sotto la guida dei conservatori, dicendo: "Il rischio maggiore per l'Nhs è un altro governo conservatore. Se continuano così, non potrà sopravvivere". (Rel)