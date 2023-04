Ucraina: Iohannis in Brasile, Russia è l’aggressore, continueremo a sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio della Romania, in quanto Stato confinante con il confine più esteso con l'Ucraina, è chiaro, forte e deve essere compreso dai suoi partner: indipendentemente da come la Russia cerchi di giustificare le sue azioni resta uno Stato aggressore. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, durante la sua visita ufficiale in Brasile, dopo l'incontro con il suo omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. "Ho presentato al presidente Lula la nostra visione sulla situazione della sicurezza al confine con la Romania e sulla guerra di aggressione lanciata dalla Russia contro l'Ucraina. Il messaggio della Romania, in quanto Stato vicino e con il confine più lungo tra gli Stati dell'Unione Europea e della Nato con l'Ucraina, è chiaro, forte e deve essere compreso dai nostri partner: non importa come Mosca cerchi di giustificare le sue azioni, la Russia è uno Stato aggressore, che viola con la forza la sovranità territoriale dell'Ucraina e tenta di annullarne l'indipendenza di questo Stato, infrangendo anche la Carta delle Nazioni Unite. L'Ucraina è vittima dell'aggressione russa. Tutti gli effetti negativi di questa aggressione globale sono la diretta conseguenza della sua azione, contraria al diritto internazionale. La comunità internazionale ha il dovere di sostenere l'Ucraina per respingere l'aggressione e vincere questa guerra per la liberazione del Paese", ha affermato il capo dello Stato.(Rob)