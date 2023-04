Ucraina: Lula, Brasile condanna la violazione dell'integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile condanna la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e sostiene una soluzione politica negoziata alla guerra. Lo ha dichiarato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in una conferenza stampa congiunta con il presidente romeno, Klaus Iohannis che sta effettuando una visita ufficiale nel Paese sudamericano. "Il mio governo condanna la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e siamo favorevoli a una soluzione politica negoziata del conflitto. Abbiamo parlato della nostra preoccupazione per gli effetti della guerra che si estendono al continente europeo. Ho ribadito la mia preoccupazione per le conseguenze globali del conflitto, soprattutto in termini di sicurezza alimentare, economica ed energetica, soprattutto nelle regioni più povere del pianeta. Abbiamo urgente bisogno di creare un gruppo di Paesi che si sieda al tavolo e che discutano con la Russia per trovare la pace", ha detto Lula, affermando che, oltre alle relazioni politiche e commerciali, Brasile e Romania sono unite da importanti relazioni umane, affermando che in Brasile ci sono oltre 40 mila cittadini di origine romena che contribuiscono allo sviluppo del Paese. "Possiamo incoraggiare lo scambio di materiali per la difesa, con reali possibilità di cooperazione nella ricerca scientifica e aprire canali di comunicazione con il settore aeronautico romeno", ha affermato il presidente del Brasile che ha anche chiesto di proseguire la lotta contro il cambiamento climatico. "La Romania ha le aree forestali più estese d'Europa ed è per questo che dobbiamo lottare contro il rapido cambiamento climatico", ha affermato Lula.(Rob)