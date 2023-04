Scozia: "Times", Partito nazionale teme imminente arresto dell'ex premier Sturgeon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Partito nazionale scozzese (Snp) si starebbero preparando all'imminente arresto dell'ex premier Nicola Sturgeon sulla scia delle indagini sulle finanze della forza politica. L'inchiesta, sinora, ha portato all'arresto di suo marito ed ex amministratore delegato, Peter Murrell, e del tesoriere del Snp, Colin Beattie, rilasciato ieri sera. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Times", parlamentari scozzesi affermano che è "inevitabile" che Sturgeon venga interrogata dalla polizia nelle prossime settimane. Sturgeon rimane infatti l'unica funzionaria del Snp nominata sui conti finanziari del partito che non è ancora stata arrestata. L'ex prima ministra viene citata nei conti per l'anno finanziario 2021-22 come uno dei tre ufficiali registrati, insieme a Murrell e Beattie, al monitoraggio della situazione finanziaria. In precedenza Sturgeon aveva affermato che avrebbe "collaborato pienamente" alle indagini qualora necessario. (Rel)