Energia: Spagna, Acciona e Orsted si alleano per realizzare piattaforme eoliche offshore

- La spagnola Acciona, attraverso la sua divisione infrastrutture, ha firmato un accordo con l'azienda danese Orsted per sviluppare congiuntamente "fondazioni su larga scala" per realizzare parchi eolici offshore. Acciona e Orsted collaboreranno allo sviluppo di modelli di fondazioni e offriranno al mercato soluzioni "facilmente adattabili" per turbine eoliche offshore di diverse dimensioni e profondità. Entrambe le aziende valuteranno la produzione di massa a costi competitivi di soluzioni basate su piattaforme galleggianti in calcestruzzo, esplorando al contempo l'uso di materiali come cemento e calcestruzzo "verde". Acciona ha sottolineato che, grazie a questo accordo, verrà potenziata la creazione di una "solida catena di fornitura europea" a supporto del portafoglio di progetti eolici galleggianti sul continente. (Spm)