Libia: delegato all'Onu Al Sunni critica intervento “ripetitivo” dell’inviato Bathily davanti al Consiglio sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti degli interventi davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione libica "sono diventati ripetitivi, e molti libici mi affidano il compito di ricordarvi la vostra responsabilità morale per ciò che è accaduto in Libia dal 2011 ad oggi". Lo ha detto il rappresentante della Libia alle Nazioni Unite, Taher al Sunni, nel suo intervento al Consiglio di sicurezza, in occasione del briefing dell'inviato Onu per la Libia, Abdoulaye Bathily, sugli ultimi sviluppi nel paese nordafricano. "La Libia si trova di fronte a un dilemma per il quale il cittadino non riesce a trovare una spiegazione", poiché la popolazione vede che molte delle dichiarazioni presentate in Consiglio di sicurezza sono ripetitive e inefficaci, ha denunciato. Al Sunni ha sottolineato il suo sostegno a tutti gli sforzi e a tutte le iniziative per concordare leggi elettorali non esclusive, che diano l'opportunità di partecipare a tutti e creino le condizioni per le elezioni presidenziali e parlamentari, aggiungendo che la squadra di valutazione delle esigenze per l'organizzazione delle elezioni visiterà la Libia nelle prossime settimane per incontrare varie parti. Il rappresentante ha chiesto di garantire un processo elettorale trasparente ed equo, i cui risultati siano accettabili per tutti, per porre fine a una fase fragile, elogiando le riunioni dei membri del comitato militare "5+5" e di alcuni membri della sicurezza e leader militari, considerandolo un passo importante ed essenziale per costruire "un esercito libico unificato". (segue) (Lit)