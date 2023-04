Libia: delegato all'Onu Al Sunni critica intervento “ripetitivo” dell’inviato Bathily davanti al Consiglio sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo elettorale in Libia offre un’opportunità unica per mobilitare l’intera comunità nazionale, a patto che le elezioni siano pacifiche, globali, libere ed eque. L’inclusività e il consenso sono infatti i motori per la pace e la stabilità. Lo ha dichiarato ieri, 18 aprile, il segretario generale dell'Onu e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, in un briefing in videoconferenza al Consiglio di sicurezza dell’Onu. “La nostra proposta mira a organizzare elezioni in Libia quest’anno ampliando la portata degli attori coinvolti in questa missione nazionale di estrema importanza”, ha aggiunto Bathily, secondo cui la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati, incluso il Consiglio presidenziale, il governo, la Camera dei rappresentanti e l’Alto consiglio di Stato è la “chiave per raggiungere il consenso” su questioni “politiche, di sicurezza e quanto riguarda la partecipazione di donne e giovani”. Viste le difficoltà riscontrate nel portare le parti a incontrarsi “faccia a faccia”, il diplomatico senegalese ha riferito di aver incontrato i leader politici per creare “terreno comune e incoraggiare a trovare consenso”. Tra questi, anche il presidente e vicepresidente del Consiglio presidenziale, Mohamed al Menfi e Abdullah al Lafi, il presidente della Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk, nell’est del Paese e il capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar. In questi incontri, che hanno coinvolto anche leader “tradizionali”, giovani e donne, esponenti di tutti le regioni, Bathily ha discusso “i parametri per l’organizzazione di elezioni”. Queste “azioni continueranno e si intensificheranno, così da risolvere le questioni più controverse per tenere elezioni entro l’anno”. Nel corso del briefing, il capo di Unsmil ha fatto riferimento anche agli incontri del Comitato militare congiunto 5+5 con attori militari e di sicurezza e gruppi militari di tutte e tre le regioni libiche. Questi “si sono detti disposti a sostenere tutti i passi verso le elezioni, rifiutando la violenza, facendo passi concreti per favorire il ritorno sicuro degli sfollati interni, rilasciando i detenuti e affrontando la questione delle persone scomparse nel quadro della riconciliazione nazionale”. (segue) (Lit)