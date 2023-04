Libia: delegato all'Onu Al Sunni critica intervento “ripetitivo” dell’inviato Bathily davanti al Consiglio sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro di mercenari e combattenti stranieri dalla Libia deve svolgersi in modo “coordinato e sincronizzato” in modo da non minare la sicurezza dei Paesi interessati. Lo ha dichiarato ieri, 18 aprile, il segretario generale dell'Onu e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, in un briefing da remoto al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Nell’occasione, l’inviato ha menzionato il suo recente tour in Sudan, Niger e Ciad, teso a discutere di questo fascicolo. Per Bathily, il ritiro di mercenari e combattenti sarà funzionale anche per altre questioni, tra cui la “lotta al terrorismo, il traffico di sostanze stupefacenti ed esseri umani e altre forme di criminalità nelle aree di confine”. Nel suo briefing, Bathily ha ribadito che l’intera comunità internazionale dovrebbe essere “mobilitata” e dovrà rimanere “vigile” per portare la Libia verso le elezioni, considerate una “opportunità storica” dopo una crisi durata un decennio. Unsmil, dal canto suo, continuerà a intensificare le consultazioni e gli sforzi di mediazione affinché la popolazione libica possa aprire “la porta verso la pace e la stabilità”. “Dobbiamo aiutare i libici a realizzare le proprie aspirazioni legittime”, ha concluso Bathily. (Lit)