Libano: protesta dei dipendenti pubblici davanti la sede del governo a Beirut

- Mentre erano in corso le discussioni sui salari dei dipendenti del settore pubblico, un gruppo di lavoratori ha protestato ieri a Beirut, di fronte alla sede del governo del Libano, chiedendo l’aumento dei salari e una migliore gestione del pagamento delle retribuzioni. Lo ha riferito il portale informativo libanese “Naharnet”. I manifestanti hanno tentato di rompere le barriere che li separavano dalla sede dell’esecutivo, lanciando pietre contro le forze dell’ordine schierate a protezione dell'edificio. La polizia ha tentato di disperderli con gas lacrimogeni e alcuni manifestanti hanno accusato sintomi di soffocamento. Insegnanti delle scuole pubbliche, militari in pensione, agenti di polizia e funzionari statali hanno dunque espresso la loro indignazione nei confronti di un governo che accusano di non impegnarsi abbastanza per affrontare la svalutazione della moneta locale e la conseguente perdita del potere di acquisto dei cittadini. Per questo, hanno chiesto la conversione almeno parziale dei loro stipendi in dollari, ma anche una maggiore copertura delle spese mediche da parte della sanità pubblica. Infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “The National”, la crisi finanziaria, che ha impoverito l’80 per cento della popolazione, rende difficile non solo trovare il denaro necessario per le cure mediche, ma anche, talvolta, affrontare i costi del tragitto tra casa e lavoro. Prima dell'inizio delle consultazioni tra i ministri, il premier uscente, Najib Miqati, aveva dichiarato che il governo si sarebbe riunito proprio per discutere delle richieste dei manifestanti, che ha definito “in gran parte giustificate”, esprimendo “comprensione” nei loro confronti e promettendo loro l’impegno dell’esecutivo. (Lib)