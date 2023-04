Imprese: Mfe, utile e ricavi in calo nel 2022, proposto dividendo da 0,05 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo MediaForEurope (Mfe) registra nel 2022 un utile netto reported positivo per 216,9 milioni di euro (374,1 milioni nel 2021) rispetto ai 190,3 milioni del 2019 pre-Covid (+14,0 per cento). L'utile netto adjusted ha raggiunto i 247,5 milioni di euro con una crescita del 30,1 per cento sempre rispetto al 2019 pre-Covid. E’ quanto si legge in una nota a seguito dell'approvazione all'unanimità dei dati economici dell'esercizio 2022 del Gruppo Mfe-Mediaforeurope da parte del Consiglio di amministrazione presieduto da Fedele Confalonieri. I ricavi netti consolidati sono stati pari a 2.801,2 milioni di euro rispetto ai 2.914,3 milioni del 2021. Il Risultato operativo (Ebit) ha raggiunto i 280,1 milioni di euro rispetto ai 418,0 milioni del 2021 mentre il risultato operativo (Ebit) adjusted ha raggiunto i 322,5 milioni. "Le reti italiane nel 2022 sono cresciute d’ascolto in tutte le principali fasce di palinsesto. Il lavoro editoriale di Mediaset sulla programmazione - prosegue la nota - ha portato a una crescita d’ascolto di tutti i principali generi: più audience per l’intrattenimento, per la fiction e per l’informazione. Una crescita che nel 2022 sul target commerciale è stata pari a +2,2 punti percentuali nelle 24 ore e +2,9 punti in prima serata, a fronte di un calo del broadcaster concorrente nonostante i Mondiali di Calcio. Da segnalare inoltre che il trend degli ascolti televisivi Mediaset nelle 24 ore è in crescita dal 2019: dal 36,4 per cento l’audience è migliorata fino al 40,1 per cento del 2022, con un distacco di oltre otto punti rispetto al principale concorrente". (segue) (Rin)