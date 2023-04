Imprese: Mfe, utile e ricavi in calo nel 2022, proposto dividendo da 0,05 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati economici dell’esercizio 2022 risultano superiori alle stime aziendali di inizio anno. Stime formulate prima della comparsa dei forti segnali di incertezza causati dalle crisi internazionali che hanno poi condizionato tutto l’esercizio”, si legge. “Nonostante l’anno difficile il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il 7 giugno p.v., la distribuzione, in conformità agli articoli 27 e 28 dello Statuto, di un dividendo ordinario lordo, relativo all’esercizio 2022, che viene confermato in euro 0,05 per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B come per l’esercizio 2021”. (Rin)