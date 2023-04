Libia: segretario Lega araba, necessario porre fine a presenza forze e mercenari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro per porre fine alla presenza di forze e mercenari stranieri, oltre a qualsiasi ruolo politico delle milizie "è un punto di partenza fondamentale per una soluzione che deve essere concordata da tutti i libici di varie correnti". Lo ha detto il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, in un'intervista al quotidiano qatariota "Al Raya", sugli sviluppi in diversi Paesi, tra cui la Libia. Il numero uno della Lega araba sostiene tutti gli sforzi internazionali e regionali per tenere le elezioni nel Paese nordafricano, preservando la titolarità libica del processo politico. Aboul-Gheit ha sottolineato che il cittadino libico paga il prezzo della divisione politica, in quanto la popolazione è omogenea e non è divisa settariamente o etnicamente come in altri Paesi, il che significa che questo è un aspetto importante che deve essere preso in considerazione quando si guarda alle condizioni politiche e sociali in Libia. "Penso che i politici dovrebbero rendersi conto di due cose: la prima è che il cittadino libico è colui che paga il prezzo di questa divisione; la seconda è che lo svolgimento delle elezioni passa attraverso un percorso chiaro, ovvero l’accordo sulla norma costituzionale, che ci auguriamo non richieda altro tempo", ha detto. "Il nostro rapporto con l'Unione africana è buono. La Libia e la sua stabilità, oltre al raggiungimento di un accordo politico che ripristini la stabilità, sono importanti per le parti araba e africana", ha concluso. (Lit)