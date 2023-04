Giordania: visita ufficiale del re Abdullah II negli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdullah II, si è recato in visita ad Abu Dhabi, dove ha incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lo ha riferito ieri l’emittente giordana “Al Mamlaka”. Durante l’incontro, cui ha preso parte anche il principe ereditario della Giordania, al Hussein bin Abdullah II, i due hanno discusso delle storiche relazioni fraterne tra i due Paesi e dei modi per intensificare la cooperazione bilaterale nei diversi settori, in modo tale da realizzare gli interessi dei due popoli. Sia Mohammed bin Zayed, sia Abdullah II, inoltre, hanno espresso l’intenzione di continuare a coordinarsi e a consultarsi sulle questioni di interesse comune, per contribuire alla stabilità e alla sicurezza nella regione. I due hanno poi celebrato la rottura del digiuno diurno del mese di Ramadan (detta “iftar”), con un banchetto ospitato dal presidente emiratino, al quale hanno partecipato alcuni rappresentanti delle istituzioni dei due Paesi. Per la Giordania c’erano il primo ministro, Bisher al Khasawneh, il ministro degli Esteri, Ayman Safadi, il direttore del gabinetto del re, Jafaar Hassan, e l’ambasciatore giordano ad Abu Dhabi, Nassar Habashneh. Per gli Emirati, invece, erano presenti diversi esponenti della famiglia regnante di Abu Dhabi, tra i quali il vice presidente, vice primo ministro e ministro della Corte presidenziale, Mansour bin Zayed Al Nahyan, e il principe ereditario, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. (Res)