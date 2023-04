Germania: indetto sciopero nazionale dei treni per il 21 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindacato delle ferrovie e dei trasporti (Evg) ha indetto per il 21 aprile uno sciopero nazionale dei treni in Germania. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'astensione dal lavoro “inizierà alle tre del mattino e durerà fino alle undici”. Per Kristian Loroch dell'Evg, le Ferrovie tedesche (Db) “prima non hanno offerto nulla, poi troppo poco in termini di salari”.Sindacato e azienda si sono scontrati duramente nei negoziati sul contratto collettivo. Il 27 marzo, il conflitto ha portato l'Evg e l'Unione dei sindacati del settore servizi (Ver.di) a tenere uno sciopero nazionale che ha fermato ferrovie, aeroporti, autobus, metropolitane, tram e vie d'acqua. L'Evg chiede un aumento del salario del 12 per cento per un anno o almeno 650 euro lordi in più al mese. Db ha, invece, offerto un premio contro l'aumento dell'inflazione di 2.500 euro e il 5 per cento in più di retribuzione mensile per due due anni e tre mesi. Il sindacato ha rifiutato. Il direttore delle risorse umane di Db, Martin Seiler, ha suggerito che i partner della contrattazione collettiva si orientino sulla proposta di arbitrato per il settore pubblico secondo cui 2,5 milioni di dipendenti federali e comunali riceveranno un aumento di salario del 6 per cento per due anni. Le parti sociali negozieranno su questa soluzione nel fine settimana. Intanto, l'Evg respinge questa possibilità, bollandola come una “provocazione”. (Geb)