Brasile: ministero Istruzione stanzia 574 milioni di euro per sicurezza nelle scuole

- Il governo del Brasile ha annunciato uno stanziamento da 3,1 miliardi di real (574 milioni di euro) da destinare ad azioni di prevenzione e sicurezza nelle scuole. L'iniziativa è una delle misure annunciate dal governo all'indomani della morte di quattro bambini nel corso di un attacco a colpi di accetta sferrato in un asilo di Blumenal, stato di Santa Catarina, da parte di un giovane di 25 anni. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Istruzione, Camilo Santana, i fondi saranno trasferiti verso stati e comuni che dovranno realizzare "azioni integrate per la protezione dell'ambiente scolastico", tra cui investimenti in infrastrutture, attrezzature, formazione e supporto per l'implementazione di centri di supporto psicosociale nelle scuole. (segue) (Brb)