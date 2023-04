Brasile: ministero Istruzione stanzia 574 milioni di euro per sicurezza nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio è stato fatto a margine dell'incontro istituzionale convocato dal presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, cui hanno partecipato presidenti delle Camere, i rappresentanti della magistratura, i governatori degli stati e rappresentanti dell'unione dei sindaci. Nell'occasione, il capo dello stato ha riferito che le piattaforme di social media e le famiglie devono collaborare per mantenere la sicurezza nelle scuole. "O abbiamo il coraggio di discutere la differenza tra libertà di espressione e stupidità, o non andremo molto lontano", ha detto Lula, chiedendo alle imprese di social media di imporre criteri più stringenti ai controlli sulla divulgazione di discorsi violenti o contenuti falsi. "Abbiamo anche la necessità di educare i genitori, perché la famiglia deve essere coinvolta in questo processo, deve assumersi le proprie responsabilità e aiutare la scuola", ha proseguito, in un altro momento del discorso. (segue) (Brb)