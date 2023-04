Brasile: ministero Istruzione stanzia 574 milioni di euro per sicurezza nelle scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha tuttavia affermato di non voler "trasformare le scuole in prigioni", in nome della sicurezza. "Non risolveremo questo problema costruendo mura intorno alle scuole o installando metal detector. Che immagine daremo delle nostre istituzioni di fronte a un bambino di 8 anni perquisito per andare a scuola?", ha detto Lula, evidenziando che "non trasformeremo le nostre scuole in un carcere di massima sicurezza, non è questa la soluzione. Non ci sono soldi per questo e non sarebbe politicamente, umanamente e socialmente corretto", ha dichiarato. (segue) (Brb)