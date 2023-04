Brasile: ministero Istruzione stanzia 574 milioni di euro per sicurezza nelle scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, tuttavia, il ministero della Giustizia, ha pubblicato un bando per lo stanziamento di 150 milioni real (27 milioni di euro) in favore di stati e municipi con lo scopo di rafforzare la sicurezza nelle scuole. Gli enti locali dovranno presentare progetti per poter accedere ai fondi messi a disposizione dal Fondo nazionale di pubblica sicurezza (Fnsp). Le risorse potranno essere destinate verso varie iniziative, tra cui, aumento pattuglie scolastiche, corsi di formazione per poliziotti, ricerche nel campo della prevenzione dei crimini nell'ambiente scolastico e il miglioramento delle indagini cibernetiche per l'analisi di rischi sul internet. (segue) (Brb)