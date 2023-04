Brasile: ministero Istruzione stanzia 574 milioni di euro per sicurezza nelle scuole (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero inoltre pubblicato un'ordinanza che prevede responsabilità e obblighi per le piattaforme di social media in caso di condivisione di contenuti violenti su Internet. I contenuti sono stati esposti dal ministro Dino nel corso di un incontro lo scorso lunedì 10 aprile con i rappresentanti delle piattaforme, chiedendo la creazione di canali aperti e agili per rispondere alle richieste delle autorità di polizia sui contenuti che incitano alla violenza e alle minacce riguardanti le scuole sui social network. Hanno partecipato all'incontro i rappresentanti delle aziende Meta (Facebook e Instagram), Kwai, Tik Tok, Twitter, YouTube, Google e WhatsApp. (segue) (Brb)