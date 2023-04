Tunisia-Siria: dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri dopo l’incontro di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal al Miqdad, ha incontrato l’omologo della Tunisia, Nabil Ammar, durante la sua visita ufficiale di ieri nel Paese nordafricano. Al termine dell’incontro tra le rispettive delegazioni, i due hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, riportata dall’agenzia di stampa siriana “Sana”. Nella dichiarazione, si sottolinea anzitutto la necessità di salvaguardare “la sovranità, l’integrità territoriale e la stabilità” della Siria e di intensificare gli sforzi regionali e internazionali per accelerare il cammino verso una soluzione politica della crisi. In secondo luogo, si affronta il tema del consolidamento “delle secolari relazioni di fratellanza e dei legami storici” tra i due Paesi a beneficio degli interessi comuni, di fronte alle “sfide” poste dagli ultimi sviluppi nelle relazioni internazionali. Inoltre, si fa cenno all’incontro tra Miqdad e il presidente tunisino, Kais Saied, e si formalizza la decisione di ripristinare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Quanto alla cooperazione bilaterale, Tunisi e Damasco hanno dichiarato l’intenzione di intensificarla in tutti i settori, da quello economico a quello umanitario, fino all’impegno nel contrastare il terrorismo, il crimine organizzato e la tratta di esseri umani. Le due delegazioni hanno poi espresso il loro sostegno “al popolo palestinese nella sua battaglia per la restaurazione dei suoi diritti legittimi e inalienabili e per la fondazione di uno Stato sovrano indipendente, con Gerusalemme come capitale. Anche per questo, la delegazione tunisina ha accolto con favore la possibilità di un reintegro della Siria nella Lega araba. Infatti, è necessario che gli arabi uniscano le forze per affrontare efficacemente le sfide comuni, poste dalle trasformazioni in atto negli equilibri regionali e internazionali. (Res)