Spagna: Sanchez, governo orgoglioso buon andamento economia nonostante avversità

- Il governo spagnolo è "orgoglioso del buon andamento dell'economia, perché è un successo per il Paese dopo aver superato tutte le avversità immaginabili, a prescindere da quello che pensano i profeti dell'apocalisse". Lo ha detto il capo dell'esecutivo, Pedro Sanchez, in un passaggio del suo intervento al Congresso dei deputati per riferire sull'esito degli ultimi Consigli dell'Ue, della guerra in Ucraina e delle relazioni con il Marocco. Sanchez ha sottolineato che la Spagna ha "un'intensa crescita economica" grazie all'aumento dell'occupazione e delle iscrizioni alla previdenza sociale senza perdere competitività in un contesto difficile come quello che sta attraversando l'Europa. "Chiaramente non siamo soddisfatti e stiamo lavorando con tutte le nostre forze, pur non avendo poteri monetari, per attutire l'impatto dell'inflazione sulle tasche delle nostre famiglie", ha aggiunto il premier. (Spm)