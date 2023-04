Camera: oggi question time con i ministri Salvini e Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 19 aprile alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazione sull'adozione del decreto interministeriale in materia di posizionamento e utilizzo degli autovelox (Caroppo – FI-Ppe); sulle iniziative volte a velocizzare la realizzazione delle infrastrutture strategiche in provincia di Brescia (Bordonali – Lega); sulle tempistiche relative ai lavori finalizzati alla riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta ferroviaria Milano-Genova, con specifico riferimento al quadruplicamento della medesima tratta (Pastorino – Misto-+Europa). Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sull'immigrazione, anche al fine di superare un approccio emergenziale e promuovere l'accoglienza diffusa (Fratoianni – Avs); sulle iniziative volte a incrementare la sicurezza delle città italiane, con particolare riferimento alle periferie, anche attraverso un efficace utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Castiglione – Azione-Iv-Re); sulle iniziative volte a promuovere l'immigrazione regolare al fine di rispondere alle offerte del mercato del lavoro (Lupi - Nm(N-C-U-I)-M); sullo stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione, con particolare riferimento agli effettivi poteri del commissario straordinario e al mancato raggiungimento delle intese con alcune Regioni (Colucci – M5s); sulle iniziative per assicurare ai bambini con genitori dello stesso sesso il riconoscimento dello status di figli e la piena tutela del diritto all'identità personale (Zan – Pd-Idp); sul superamento dell'istituto della protezione speciale per i migranti (Foti– Fd'I). (Com)