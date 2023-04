Taiwan: presidente Istituto americano arrivata a Taipei per incontrare Tsai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell’Istituto americano a Taiwan (Ait), Laura Rosenberger, è arrivata ieri a Taipei per incontrare la presidente Tsai Ing-wen e altri rappresentanti delle istituzioni. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri taiwanese in una nota, precisando che la presidente dell’ambasciata statunitense de facto a Taipei concluderà la visita il 23 aprile prossimo. Il dicastero auspica che la visita di Rosenberger possa inaugurare nuove opportunità di cooperazione bilaterale nonché favorire una maggior comprensione degli ultimi sviluppi nello Stretto, dove la Cina ha aumentato la sua assertività. L’Istituto americano a Taiwan rappresenta gli interessi di Washington sull'isola in assenza di formali legali diplomatici. Ha sede nello Stato della Virginia e gestisce due filiali a Taiwan, rispettivamente a Taipei e Kaohsiung. (Cip)