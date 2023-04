Onu: trattato per la protezione dell’alto mare verrà adottato a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico trattato per la protezione degli oceani e dell’alto mare, concordato dagli Stati membri delle Nazioni Unite il mese scorso dopo oltre 15 anni di discussioni e quattro anni di negoziati, verrà formalmente adottato nel mese di giugno. Lo prevede una risoluzione dell’Assemblea generale Onu approvata ieri. Lo storico accordo stabilirà un quadro legale per estendere una serie di tutele ambientali alle acque internazionali del pianeta, così da contrastare le minacce agli ecosistemi oceanici vitali per l’uomo. Il testo dell’accordo, però, non è stato ancora formalmente adottato: nelle ultime settimane è stato esaminato dai servizi legali dell’Onu e tradotto nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite. L’alto mare inizia oltre le zone economiche esclusive degli Stati, che si spingono sino a un massimo di 200 miglia nautiche (370 chilometri) dalle coste, e per tale ragione non rientra sotto la giurisdizione di alcuno Stato.(Was)