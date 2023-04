Giappone: responsabile aggressione a Kishida forse motivato da ragioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo che lo scorso fine settimana ha attentato alla vita del primo ministro giapponese, lanciando in sua direzione un rudimentale ordigno esplosivo durante un comizio politico, potrebbe essere stato motivato da ragioni politiche. E’ quanto emerge da documenti giudiziari ottenuti dall’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui lo scorso anno l’aggressore - il 24enne Ryuji Kimura - aveva tentato senza successo di candidarsi alla camera alta della Dieta, il parlamento giapponesi. Gli investigatori ipotizzano che l'uomo abbia agito spinto da una percepita iniquità nel sistema elettorale giapponese. Dai documenti emerge che a giugno dello scorso anno Kitamura ha intentato una causa presso la Corte distrettuale di Kobe, chiedendo un risarcimento di 100 mila yen (circa 700 euro) per lo stress derivato dall’impossibilità di registrare la sua candidatura. Nella causa, l’uomo sosteneva che il doppio requisito dei 30 anni di età e di un deposito di 3 milioni di yen per la candidatura alla Camera alta violi la Costituzione, che garantisce uguali diritti ai sensi di legge. (segue) (Git)