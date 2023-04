Giappone: responsabile aggressione a Kishida forse motivato da ragioni politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana il primo ministro giapponese ha ripreso le sue attività di campagna elettorale dopo il fallito attentato contro la sua persona avvenuto domenica 16 aprile a Wakayama, nella regione di Kansai. Sull'episodio sono in corso indagini della polizia, che ha fermato il 24enne Ryuji Kimura, sospettato di aver lanciato un ordigno esploso a circa un metro dal capo del governo mentre questi si accingeva a tenere un comizio. L'esplosione ha provocato il leggero ferimento di un agente. Sul posto gli inquirenti hanno confiscato un altro oggetto cilindrico simile all'ordigno, lungo tra i 20 e i 30 centimetri. Kimura, originario di Kawanishi, non ha risposto alle domande della polizia, e ha fatto sapere che risponderà solo in presenza del suo avvocato. (segue) (Git)