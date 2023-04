Corea del Nord: Kim Jong-un ordina lancio di un satellite spia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordinato di procedere secondo programma al lancio in orbita del primo satellite spia del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Kim ha dichiarato che il satellite servirà a rafforzare le capacità di ricognizione del Paese e a contrastare le “minacce” provenienti da Stati Uniti e Corea del Sud. Pyongyang aveva annunciato a dicembre il completamento di un test “importante e finale” per lo sviluppo di un satellite spia, anticipando l’intenzione di procedere alla sua messa in orbita nel mese di aprile. (Git)